Recaudación récord de impuestos en NYC

Nueva York, NY.- Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York anunció que el estado de NYC aseguró una recaudación de $302.3 millones en impuestos por apuestas realizadas por medio de smatphone en los últimos seis meses, cifra que sobrepasa las expectativas desde su legalización el 8 de enero.

Asimismo, la gobernadora Hochul expresó que estos números superan las cifras estimadas por los legisladores de Nueva York. Los mismos habrían calculado una recaudación de $249 millones, incluyendo los $200 millones en derechos de licencia.

Ver más: El FMI marca el duro camino de Estados Unidos para evitar la recesión

En este sentido, los datos de la NYS Gaming Commission expuso que entre el mes de enero y el mes de junio se apostó un valor de $8.541 millones solo en Nueva York.

Así pues, el Estado de Nueva York supone que para 2023 se recauden unos $357 millones. Para el 2024 unos $465 millones; $493 millones para el 2025, $509 millones para 2026 y finalmente unos $518 millones en 2027.

De esta manera, un comunicado del gobierno afirma que estos impuestos recaudados por Nueva York, superan ampliamente los de estados vecinos. Por ejemplo, Pensilvania que recogió $265.6 millones desde noviembre de 2018; o Nueva Jersey que se hizo con $237.1 millones desde junio de 2018.

Come join us at booth #109 next week at @SBCGAMINGNEWS North American Summit in New Jersey🎉

We can’t wait to talk about emerging opportunities and how we can continue to build the rapidly growing market in North America.

#GeoComply #iGaming #NewJersey #SBCSummitNorthAmerica pic.twitter.com/nyBdX48W6n

— GeoComply (@GeoComply) July 6, 2022