El FMI marca el duro camino de Estados Unidos para evitar la recesión

Washington, DC.- El Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que el camino de Estados Unidos para evitar la recesión estará llena de dificultades e incertidumbres que pueden llevar a la economía de EE. UU., de una desaceleración a una caída.

Bajo la premisa de que Estados Unidos se levantó con rapidez de los estragos de la pandemia, Kristalina Georgieva, directora del FMI, resaltó que esta remontada tiene algunos efectos secundarios dañinos.

Algunos de los efectos colaterales son la inflación y los altos precios energéticos; que sumado a la invasión de Rusia en Ucrania sostiene una situación cada vez más, «inevitablemente, más difícil».

Pese a esta aclaratoria, la directora del Fondo precisó, «Somos conscientes de que para Estados Unidos el camino para evitar la recesión es angosto«. Por otro lado, Georgieva firmó sobre piedra que Estados Unidos caiga en una recesión, recordando que en julio se revisarán las estimaciones del crecimiento del país.

The US has a narrowing path to avoiding a recession. The potential for future shocks make the situation more difficult.

For more on our views on US policies, read my remarks at today's press conference on the findings of the 2022 🇺🇸 Article IV https://t.co/wyWt10v6X0

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 24, 2022