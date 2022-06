Consumidores se controlaron por la elevada inflación en EE. UU.

Washington, DC.- El apetito de los consumidores en Estados Unidos se moderó gracias a la elevada inflación que atraviesa el país, que contribuyó a que su déficit comercial bajara un 19.1% en abril.

Esta es considerada la primera caída del déficit comercial desde mediados del 2021. Además de ser la más pronunciada en los dos últimos dos años.

Según la U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), el déficit se situó en el cuarto mes del año en $87.100 millones. Al tiempo, las importaciones bajaron un 3.4% respecto a marzo y se situaron en los $339.700 millones.

Por otro lado, las exportaciones subieron un 3.5% para ubicarse en los $252.600 millones. Por el contrario, el déficit comercial de bienes con China, bajó $8.500 millones, para situarse en $34.900 millones. Esto gracias a la caída de las importaciones de este país.

