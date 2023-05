Primer puñado de reglas para el sector de criptomonedas

Londres, Inglaterra.- IOSCO, el regulador internacional de valores publicó el martes 23 de mayo, el primer puñado de reglas globales que busca regular el sector de criptomonedas, en los mercados digitales y de criptoactivos.

La iniciativa nace tras el abrupto colapso del mercado FTX en 2022 que inmediatamente generó todavía más incertidumbre en el mercado de criptomonedas. Sobre todo, por las cuestionables protecciones al consumidor.

Ver más: La UE aprueba las primeras reglas del mundo para las criptomonedas

Por el momento, la industria de criptomonedas enfoca más controles contra el lavado de dinero. No obstante, últimamente se ha solicitado una implementación de la regulación de las diferentes jurisdicciones.

Jean-Paul Servais, presidente de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO) detalló que estas recomendaciones son un «punto de inflexión para abordar los riesgos muy claros y próximos a la protección de los inversores y los riesgos de integridad del mercado».

This week marks the start of the 7th edition of the Global Certificate Program for Regulators of Securities Markets, a joint initiative from the IOSCO, the Program on International Financial Systems (PIFS), and @Harvard_Law School.#securitiesregulation #capacitybuilding pic.twitter.com/bVboeOqQna

— IOSCO Press (@IOSCOPress) May 22, 2023