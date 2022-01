Janet Yellen reflexiona sobre la desigualdad en EE. UU.

Miami, FL.- La Department of the Treasury, Janet Yellen, en un discurso enmarcado en las conmemoraciones del Día De Martin Luther King, celebrada este 17 de enero, expresó que la economía de la potencia norteamericana siempre ha sido injusta con las comunidades minoritarias.

De esta manera, Janet Yellen detalló, «Nuestra economía nunca ha funcionado de forma justa para los estadounidenses de raza negra o, en realidad, para cualquier estadounidense de color».

Al mismo tiempo, reflexionó que serán necesarias generaciones para cerrar la brecha de la riqueza racial.

De la misma manera, Yellen destacó que Martin Luther King usó una, «metáfora financiera en un pasaje clave» en su famoso discurso I have a dream. El discurso de Martin Luther King de 1963, expresa, «Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia», y finalizó «estaban firmando un pagaré del que todos los estadounidenses iban a ser herederos».

