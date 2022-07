Comportamiento de las acciones de Twitter en Wall Street

Nueva York, NY.- Las acciones de Twitter en Wall Street cayeron hasta un 10%, solo en el primer de cotización luego de que Elon Musk anunciara que cancelaba el proceso de compra de la red social, bajo cuestionables argumentos.

En el peor momento de la jornada, a las 14.36 hora local (19.36 GMT), Twitter cayó hasta un 9.9%. Manteniéndose cerca de ese valor, en unos $33.17 por acción, solo a una hora y media antes del cierre del día.

El viernes pasado, el multimillonario y polémico Elon Musk, anunció su intención de cancelar la compra por $44.000 millones. Para llegar a este monto, Twitter y el dueño de Space X y Tesla acordaron legalmente este monto.

Estas declaraciones y acciones de Musk en contra de seguir con la compra de la red social, generó la reacción de Bret Taylor, fundador y CEO de Twitter. De hecho, Taylor adelantó que podría «emprender acciones legales para llevar a cabo el acuerdo de compra».

Por su parte, Musk se mantiene en que Twitter hizo declaraciones «engañosas» en sus negociaciones. Agregó que Twitter no le ha facilitado información valiosa para él, y que es inherente al número de cuentas falsas o bots de Twitter.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022