Proyecciones económicas en 2023 ¿inflación, recesión?

Nueva York, NY.- El año 2022 para muchos inversores bursátiles de Estados Unidos quedará en el olvido por los temores a una recesión y una inflación que intentó ser dominada con varios aumentos de tasas de la Federal Reserve Board (Fed) que castigaron al mercado pero fueron necesarios para controlar la inflación más agresiva en al menos cuatro décadas.

El S&P 500 (.SPX) bajó casi un 20% a solo días de negociación en 2022, con un estrepitoso ritmo comparado solo con su mayor caída anual desde 2008. Aunque el Nasdaq Composite (.IXIC) llevó la peor parte, cayendo un 34% en lo que va de año.

En el caso de las bajas de alto perfil se incluyeron las acciones de Amazon.com Inc (AMZN.O) que contó con un desplome de al menos 50% en 2022, al tiempo que Tesla Inc (TSLA.O) y Meta Platforms (META.O) bajaron un 70% y 65% respectivamente.

Sin embargo, el 2023 estará enmarcado en la secuelas de la inflación de este 2022 sumado a las maniobras de la Fed para seguir controlando este indicador. Sin embargo, los inversionistas seguirán atentos a las consecuencias de las subidas de las tasas de interés.

Now available: Weekly data on the Assets and Liabilities of Commercial Banks in the United States: https://t.co/Q478LdjwB9 #FedData

— Federal Reserve (@federalreserve) December 16, 2022