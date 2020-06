Drew Brees desata polémica por comentarios sobre respeto a la bandera

New Orleans – Estados Unidos.- Drew Brees, mariscal de campo de los New Orleans Saints, generó una ola de indignación entre sus compañeros de equipo y otras deportistas tras un comentario en el que asegura que “nunca estará de acuerdo con alguien que le falte el respeto a la bandera”.

Las palabras del popular quarterback se produjeron durante una entrevista con Yahoo Finance cuando se le preguntó su opinión sobre los jugadores que se arrodillen para protestar contra la brutalidad policial cuando comience la temporada de la NFL.

De inmediato saltaron las reacciones en un país con los ánimos exacerbados tras la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd. El primero en criticar la postura de Brees fue la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.

“¿Literalmente todavía no entiendes por qué Kap se arrodillaba?”, dijo James en un tuit, haciendo referencia a Colin Kaepernick. “No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto (a la bandera de Estados Unidos) y nuestros soldados”.

Malcolm Jenkins, de los Saints, se expresó en un emotivo video en su cuenta de Instagram tras las palabras del mariscal. “Cuando salgo del campo y me quito el casco, soy un hombre negro caminando por Estados Unidos y te digo que tengo que lidiar con estas cosas, te digo que mis comunidades tienen que lidiar con estos cosas, y tu respuesta para mí es que no hable de eso aquí … ¿cuál es el lugar, Drew?”.

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8

— LeBron James (@KingJames) June 3, 2020