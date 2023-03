WWE planea legalizar las apuestas

Nueva York, NY.- La liga World Wrestling Entertainment (WWE) está en conversaciones con los reguladores estatales de juegos de azar en Estados Unidos con el propósito de legalizar las apuestas en sus eventos, de acuerdo con la cadena CNBC.

Los casino en línea y las empresas digitales como DraftKings de $9 mil millones, provocaron el auge de los juegos de azar. De hecho, ha crecido tanto que los usuarios pueden apostar en las carreras políticas, eventos como el incumplimiento de la deuda nacional o el clima.

Básicamente, los apostadores pueden pronosticar eventos en los que se desconoce el resultado, lo que permite la igualdad de oportunidades entre los jugadores. De hecho, el evento de la entrega de los Oscar, también permite que se realicen apuestas en DraftKings.

Por esta razón, el plan de WWE se basa en que sí es posible apostar en resultados predeterminados. En este sentido, la WWE prevé que la cantidad de personas con información privilegiada puede ser mayor, lo que incluye a escritores, luchadores y entrenadores.

Sin embargo, la difusión de formas más novedosas para apostar es en la mayoría de los casos inevitable. Pero, incluso los apostadores extranjeros ya pueden apostar en la próxima lucha de equipo de la WWE femenina hasta el Love Island 2023.

DraftKings CEO @JasonDRobins & CFO Jason Park published a letter to $DKNG shareholders today, sharing how the company is thinking about 2023 and beyond: https://t.co/rJKeAkH9Z0

— DraftKings News (@DraftKingsNews) February 16, 2023