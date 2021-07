Tokio 2021: se debate asistencia de espectadores

Tokio, Japón.- El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, pidió este viernes, que se acepten espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio, en caso de que disminuya el número de casos de covid-19.

Según fuentes oficiales, esta declaración de Bach es una reacción a la decisión de no permitir espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a la covid-19, en una reunión con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga.

El presidente del COI pidió a Suga que, “acepte espectadores en las competiciones si el curso de la pandemia avanza hacia una buena dirección y los casos de COVID-19 registran una tendencia a la baja”.

