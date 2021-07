¡Es oficial! Sha’Carri Richardson no va a Tokio

Dallas, TX.- La velocista Sha’Carri Richardson, no entró en la lista de atletismo de EE. UU. La lista publicada, este martes por la noche, confirmó la ausencia de Sha’Carri Richardson, por la suspensión que acarrea de 30 días después de que dio positivo por THC.

La velocista de 21 años había comentado que usó la droga para hacer frente al “pánico emocional”.

Ver más: Sha’Carri Richardson positivo THC

Al mismo tiempo, mencionó que conocía las reglas de los Juegos Olímpicos sobre el uso de drogas y no debería haberlas roto: “Sé lo que no se me permite hacer y aún así tomé esa decisión. No estoy dando una excusa ni buscando ninguna empatía.”

Sha’Carri Richardson ganadora de 100 metros lisos excluida de lista de atletas para Tokio

Richardson dijo el domingo que sus probabilidades de ganar eran más adecuadas para los Campeonatos Mundiales de Atletismo del próximo año, “Lo siento, no puedo ser todos ustedes campeones olímpicos este año, pero les prometo que seré su campeón mundial el año que viene”.

Setting foot in Tokyo 🔜👟 Get to know the women on @USATF’s roster for the #TokyoOlympics. — Team USA (@TeamUSA) July 7, 2021

La noticia de la suspensión de Richardson por consumo de marihuana causó revuelo a principios de esta semana. Al mismo tiempo, el THC es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cuyas reglas son el estándar para los Juegos Olímpicos.

Ver más: La Copa América ya tiene finalistas

Finalmente, este martes por la noche, el equipo olímpico de atletismo de EE. UU., expresó su simpatía por las “circunstancias atenuantes” de Richardson y dijo que las reglas de la AMA sobre el THC “deberían reevaluarse”.

Al mismo tiempo, dijo que “sería perjudicial para la integridad de los ensayos de atletismo del equipo olímpico de EE. UU. & Field si USATF enmendó sus políticas después de la competencia, solo unas semanas antes de los Juegos Olímpicos”.

Video: MARATHON NY 2019