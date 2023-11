Ronald Acuña Jr., Jugador del Año de la Liga Nacional de la MLB

Atlanta, AG.- El jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., fue honrado con el premio al Jugador del Año de la MLB, y el más destacado de la Liga Nacional en los Players Choice Awards 2023.

El venezolano este 2023 abrió el nuevo reto 40/70, al convertirse en el primer pelotero de la historia en conectar 40 jonrones y concretar 70 robos de base en una sola temporada. Además, tuvo un promedio de .337, 41 vuelacercas, 106 impulsadas y 73 robos.

Asimismo, Shohei Ohtani, bateador designado y lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, también fue reconocido como el jugador de la Liga Americana. Terminó la temporada con un promedio de .304 sumando 44 jonrones, 99 impulsadas y 20 robos.

Regresando a Ronald Acuña Jr., hay que decir que a lo largo de la temporada acaparó los titulares deportivos. Por lo que destacó como Mejor Jugador de la Liga Nacional superando a jugadores como Matt Olson y Mookie Betts.

Top of the charts. 📈 @ronaldacunajr24 led the league in hits (217), runs (149), stolen bases (73) and HRs from the leadoff spot (41) and set a @Braves record for most stolen bases in a season. As voted by MLB Players, introducing the 2023 #PlayersChoiceAwards Player of the Year! pic.twitter.com/2tZgMnVdMp

— MLBPA (@MLBPA) November 2, 2023