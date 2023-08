Primera conferencia de prensa de Messi desde que llegó a la MLS

Miami, FL.- La nueva adquisición del Inter Miami CF, Lionel Messi aseguró, el jueves 17 de agosto que jugar en Estados Unidos «siempre» estuvo en sus planes, resaltando en su primera conferencia de prensa desde que llegó a la MLS, que tomó la decisión junto a su esposa e hijos.

Lionel Messi, que ya lleva 9 goles en sus primeros partidos con el equipo de David Beckham, confirmó, «Jugar en este país siempre estuvo en mi cabeza. Siempre lo tuve en mente y estoy disfrutando del momento ahora».

Asimismo añadió, «Mi decisión pasó por muchísimas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión. Simplemente vine acá a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar para este momento».

El argentino que llegó desde el París Saint-Germain (PSG) en un turbio contexto con el fútbol y los fanáticos franceses, insistió en su «felicidad» por su nueva vida en Estados Unidos. Además agregó que le gusta el cariño recibido por la comunidad hispana en el país.

“Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.” Leo on the growth of this Club and its future potential impact on the league. pic.twitter.com/9L3tYTma45 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

En este sentido sentenció, «La ciudad es espectacular y te hace que puedas vivir el día tranquilo y con mucha felicidad. Es una ciudad de muchos latinos, el latino es mucho más cercano, más demostrativo, todo el tiempo te muestra cariño, cercanía».

Live Press Conference 🎤 Tune in at 4PM ET for our live press conference with Lionel Messi on Twitter and YouTube. pic.twitter.com/O3Ln1B8uCe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

En relación al PSG explicó, «Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá», haciendo referencia a Miami.

Finalmente, Messi estimó que al ganar la Copa del Mundo alcanzó «todos los objetivos». Razón por la cual, no le daba gran «importancia» a un próximo Balón de Oro.

