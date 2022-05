Primer hispano de su país en ir a las Finales de la NBA

Boston, MA.- Con la clasificación de los Boston Celtics, Al Horford se convierte en el primer hispano de origen dominicano, en jugar las Finales de la NBA, que este domingo, aprovechó para expresar toda su emoción destacando el respaldo recibido.

En español, Al Horford precisó a los medios, tras terminar el juego contra los Miami Heat, «Que en la República se sienta. Esto es una celebración».

Inmediatamente, en inglés Al Horford resaltó, «Estoy muy agradecido y muy emocionado. Estamos aquí en Miami, muy cerca de la República Dominicana. Sé que mi familia está feliz y que todo el país estuvo viendo el partido. Me mandaron fotos, estaban preparados para esto».

Luego de 15 temporadas en la NBA y 35 años de edad, el jugador dominicano está en un momento atlético de altísimo nivel. Llegando a convertirse en una pieza fundamental en la gran temporada para los Celtics.

.@Al_Horford left it all on the court to reach this moment #BleedGreen pic.twitter.com/Utn1i3rWXQ

— Boston Celtics (@celtics) May 30, 2022