Windsor, Reino Unido.- El piloto de F1, Lewis Hamilton se convirtió, este miércoles, en el cuarto piloto de F1 en ser nombrado caballero, de esta ocasión de manos del príncipe de Gales.

La ceremonia se llevó a cabo en el Castillo de Windsor para celebrar su estelar carrera profesional como piloto de Fórmula Uno.

Asimismo, el piloto británico de 36 años acompañado por su madre, Carmen Lockhart se sumó a los otros «sir» y pilotos; Jack Brabham, Stirling Moss y Jackie Stewart.

Arise, Sir @LewisHamilton!

The seven-time #F1 champion officially received his Knighthood at Windsor Castle on Wednesday, joined by his mum, Carmen 🥰 pic.twitter.com/7efxn211uR

