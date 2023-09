panthers-se-estrenan-en-casa-en-monday-night-football

Charlotte, NC.- Carolina Panthers tendrán el lunes 18 de septiembre su primer juego en casa de la recién iniciada temporada de la National Football League (NFL).

Los Panthers recibirán a New Orleans Saints en el Bank of America Stadium durante el Monday Night Football.

Ambos equipos tuvieron resultados diferentes en sus presentaciones inaugurales. Los Saints vencieron 16-15 en casa a Tennessee Titans; mientras, los Panthers cayeron 24-10 en su visita a Atlanta Falcons.

Ver más: La reacción de Bryce Young tras su estreno con los Panthers

La franquicia de las Carolinas fue la única de la NFC South que perdió en la Semana 1.

Getting to it. pic.twitter.com/oCNUvXP8SW

— Carolina Panthers (@Panthers) September 14, 2023