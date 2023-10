Nominados al «Jugador Revelación del Año» de la MLS

Miami, FL.- La Major League Soccer (MLS) publicó a los tres finalistas nominados al premio «Jugador Revelación del Año» o debutante que se otorga a los jugadores que tuvieron su primera temporada en la Liga, donde resalta el astro argentino Lionel Messi.

El jueves 26 de octubre, Messi fue postulado como uno de los tres finalistas para el premio, «Jugador Revelación del Año (o debutante) de la MLS». Muy a pesar de que Messi solo jugó seis partidos desde su debut con el Inter Miami CF.

A la par de Messi, también se postuló al delantero del Atlanta United FC, Giorgos Giakoumakis y el mediocampista del St. Louis City SC, Eduard Löwen.

Anteriormente, el ganador de la Copa Mundial 2022, había sido incluido entre uno de los 30 nominados para el premio MVP de la MLS. Pero el corte de los preseleccionados no incluyó a Luciano Acosta del FC Cincinnati; Denis Bouanga ganador de la Bota de Oro del LAFC; y el joven Thiago Almada, de Atlanta.

