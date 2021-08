Naomi Osaka llorando abandona conferencia de prensa

Cincinnati, OH.- La estrella del tenis, Naomi Osaka, de 23 años, que juega en el Western & Southern Open en Cincinnati esta semana, abandonó brevemente la sala llorando, en medio de su primera conferencia de prensa.

Este lunes, Naomi Osaka respondió una pregunta al periodista del Cincinnati Enquirer, durante una conferencia de prensa, por Zoom, sobre cómo trata con los medios cuando se enojaba.

El columnista le pregunto, “No está loca por tratar con nosotros, especialmente en este formato. Sin embargo, tiene muchos intereses externos a los que sirve tener una plataforma de medios. Supongo que mi pregunta es, ¿cómo se equilibran los dos?”.

A esta pregunta, Osaka, regresa, “Cuando dices que no estoy loca por tratar con ustedes, ¿a qué se refiere eso?”.

Thank you to everyone that stayed and watched my practice at @CincyTennis I was really nervous cause it was my first practice in front of a lot of people since COVID started but it was really nice to see everyone again ☺️❤️

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 15, 2021