Charlotte FC invita a disfrutar del MLS All-Star Game en español

Charlotte, NC.- Solo faltan horas para el MLS All-Star Game que este año enfrentará a las estrellas de fútbol de la liga estadounidense y de la liga mexicana en Los Ángeles. Y para disfrutar de encuentro de alto octanaje Charlotte FC invita a disfrutar el espectáculo en dos sedes abiertas al público, una de ellas con transmisión en español.

MLS All-Star Game traerá un encuentro que originalmente estaba programado para 2020, pero debido a la pandemia se reprogramó para este miércoles 25 de agosto a las 9 pm (hora del este).

El juego se llevará a cabo en el Banc of California Stadium de LAFC. Pero, en Charlotte los fanáticos podrán disfrutar gracias a la franquicia de Queen City de una fiesta que, además de la transmisión del partido, tendrá sorteros, música, regalos y más.

Para ver el juego en español los fanáticos pueden asistir a Costa Del Sol en 10215 Park Rd, Charlotte, NC 28210. A partir de la 7 pm estará DJ Alberto & Emcee Claudio Bonus, La Barra.

En cambio si la elección es disfrutar en inglés el sitio es The Music Yard @ Southbound en 2433 South Blvd, Charlotte, NC 28203. A las 7 pm DJ Fannie Mae animará a los presentes. A las 8 pm habrá una sesión de autógrafos con Brandt Bronico.

Charlotte FC indica que todos los asistentes deben cumplir con los protocolos de salud y seguridad de COVID-19.

