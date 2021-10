México, EE.UU. y Canadá encabezan la eliminatoria de la Concacaf

Miami, FL.- Canadá, Estados Unidos y México, con 10, 11 y 14 años respectivamente, puntean la recta de la final de la eliminatoria de la Concacaf al Mundial de Qatar 2022.

Simultáneamente, las selecciones que sufrieron las derrotas fueron Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Si las eliminatorias del Mundial terminaran hoy, las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá tendrían en su poder los tres cupos directos a Catar concedidos a la Concacaf. Y Panamá tendría el derecho a pelear un puesto por repechaje.

En el estadio Cuscatlán de San Salvador solo duró media hora la resistencia de los salvadoreños ante México. Por culpa de un cabezazo de Héctor Moreno que le sirvió al Tri para abrir el marcador. Que al final del partido se ampliaría con un penalti en el minuto 93 ejecutado por Raúl Jiménez.

With October #CWCQ matches in the books 📝, we take a look at the Top 5️⃣ memorable Final Round moments. Any favorites?

— Concacaf (@Concacaf) October 14, 2021