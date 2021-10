Los Astros de José Altuve pasan a la Serie de Campeonato

Chicago, IL.- El venezolano José Altuve resaltó como el bateador que lideró, este martes, la artillería de los Astros de Houston, con cuatro anotadas y tres impulsadas, imponiéndose 10-1 ante los Medias Blancas de Chicago.

Con esta victoria los Astros superan las críticas que los orbitó en 2017 tras el escándalo del robo de señales ilegales, cuando ganaron la Serie Mundial. Ahora, acercándose a Serie de Campeonato del Joven circuito, por quinto año consecutivo, para enfrentarse a los Medias Rojas de Boston.

Para «Astroboy», como es conocido José Altuve, el siguiente paso es el Primer Partido de la Serie de Campeonato, en el Minute Maid Park de Houston, contra el exentrenador boricua Alex Cora, que también volvió a liderar a los Medias Rojas en la eliminación sorpresa por 3-1 de los Rays de Tampa Bay en la otra Serie Divisional.

Esta será la segunda Serie de Campeonato de los Astros bajo el mando de Dusty Baker, de 72 años. Cuyo club consiguió lo mejor del capitán de Chicago de 77 años Tony La Russa, lo que les permitió a ambos hacer historia al ser los dos manejadores más veteranos que se han enfrentado en un partido de playoffs.

