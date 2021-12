Max Verstappen le gana a Lewis Hamilton en la última vuelta

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- Max Verstappen de la escudería Red Bull se llevó el campeonato de Fórmula Uno, con un dramático y polémico adelantamiento en la última vuelta para imponerse sobre Lewis Hamilton de Mercedes en el Gran Premio de Abu Dabi.

De esta manera, Max Verstappen le arrebató a Lewis Hamilton la posibilidad de un octavo récord de la Fórmula Uno.

El equipo de Lewis Hamilton, Mercedes, levantaron dos protestas posteriores a la carrera, que podrían haber anulado el resultado. Sin embargo, fueron desestimados.

En su protesta, Mercedes dice que los oficiales de F1 no siguieron la regla 48.3 del reglamento deportivo. Así que, la protesta del equipo tuvo fue muy acertada en, aunque ambas fueron negadas el domingo por la tarde.

