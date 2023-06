los-hornets-apuestan-por-miles-bridges

Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets apuestan por Miles Bridges. El jugador separado de las canchas tras problemas extradeportidos podría regresar al equipo.

Bridges figura como uno de los tres jugadores a los que el equipo de Charlotte ofreció ofertas de calificación convirtiéndolos en agentes libres restringidos.

Además del alero, Theo Maledon y PJ Washington recibieron ofertas.

Pero, sin duda, la más importante es la de Bridges quien todavía debe cumplir 10 de 30 juegos de suspensión por un incidente de violencia doméstica en 2022.

Según Spoctrac, la oferta a Miles Bridges, quien tiene un año sin jugar, alcanza los $ 7.9 millones.

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) June 28, 2023