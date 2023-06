Hornets escogen a Brandon Miller en segunda selección general

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets escogieron a Brandon Miller, de la Universidad de Alabama, en la segunda selección general del Draft de la NBA.

El versatil alero de 6 pies con 9 pulgadas el jugador del año de la Southeastern Conference en su primer año.

Algunos reportes indicaban que el equipo se podía decantar por el base estrella de la NBA G League Ignite, Scoot Henderson.

Brandon Miller, de 20 años, llega al equipo de la Ciudad Reina con un gran cartel de futura estrella después de haber sido nombrado al Primer Equipo AP All-America, Jugador del Año de la Southeastern Conference y Novato del Año de la NABC esta temporada.

Welcome to the big stage 🤝 @brandmillerr #HornetsDraft | #NBADraft pic.twitter.com/gSFFD7MMjJ

— Charlotte Hornets (@hornets) June 23, 2023