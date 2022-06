Los Angeles Rams extienden contrato al MVP del Super Bowl LVI

Los Ángeles, CA.- Los actuales campeones de la NFL, Los Angeles Rams hicieron el anuncio que extienden el contrato para Cooper Kupp, receptor y Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LVI, por un monto de $80 millones.

De esta manera, Cooper Kupp, de 28 años, ganará $14.8 millones para la temporada 2022 y $14.6 millones para el 2023. Esta extensión llevaría al receptor a subir su salario a $26.7 millones para las campañas 2024, 2025 y 2026, respectivamente.

Este contrato, lleva a Cooper Kupp a ser el cuarto mejor pagado en su posición. Por ejemplo, el jugador mejor pagado de la NFL es Tyreek Hill. Este dejó a los Chiefs para irse con los Dolphins en una transacción de $30 millones.

Por su parte, el receptor Kupp en una rueda de prensa detalló, «Trataré de ayudar en lo que pueda. Amo esta organización y quiero estar aquí por mucho tiempo, por eso quiero que este contrato tenga sentido para todos. Nunca será a costa de nada mi amor por esta institución y el fútbol».

Cooper Kupp shared a heartfelt message on Twitter after signing his new deal, thanking the Rams, his family and fans https://t.co/KaJuL1V1wB

— Rams Wire (@TheRamsWire) June 9, 2022