Las palabras de Jordan tras venta de acciones de los Hornets

Charlotte, NC.- Es oficial. Charlotte Hornets anunció que se concretó la operación de venta de las acciones mayoritarias de Michael Jordan en la franquicia.

“La oportunidad de ser el propietario mayoritario de los Charlotte Hornets en mi estado natal de Carolina del Norte durante los últimos 13 años ha sido un gran honor”, ​​dijo Jordan en un comunicado difundido por el equipo.

Ver más: Decisión de la NBA sobre venta de acciones de Jordan en los Hornets

Jordan pasará ahora a un rol de accionista minoritario después de vender su participación a un grupo liderado por Gabe Plotkin y Rick Schnall, quienes ahora son los accionistas mayoritarios.

“A medida que hago la transición a un rol de propiedad minoritaria, estoy encantado de poder pasar las riendas a dos líderes exitosos, innovadores y estratégicos en Gabe y Rick. Sé que la organización de los Hornets está en buenas manos para seguir adelante”, expresó el legendario exjugador de la NBA.

OFFICIAL: The sale of the majority stake in the Charlotte Hornets from Michael Jordan to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall has been finalized.

— Charlotte Hornets (@hornets) August 3, 2023