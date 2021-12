Jake Paul vs Tyron Woodley tras retirada de Tommy Fury

Tampa, Florida.- Jake Paul la estrella de YouTube que debutó como boxeador, ahora peleará contra el ex campeón de UFC, Tyron Woodley en una revancha de boxeo el 18 de diciembre de 2021, ya que su oponente programado se retiró.

Asimismo, Tommy Fury era el oponente programado para chocar contra el youtuber Jake Paul, que se retiró por una, «infección grave en el pecho y una costilla rota«.

Por su parte, Jake Paul expresó, «El espectáculo debe continuar». Inmediatamente dijo, «Tengo una responsabilidad con los fanáticos que compraron boletos, que quieren verme pelear este año. Tengo una responsabilidad con los peleadores en la cartelera que cuentan con este día de pago. Yo estaba como, denme a alguien, hagamos que suceda».

Anteriormente, Paul derrotó (con controversia) a Woodley en una decisión dividida en Cleveland el 29 de agosto.

Justo después de la pelea, en el ring Paul y y Woodley acordaron una revancha. La condición fue que si se hacía un tatuaje en su cuerpo que decía «Amo a Jake Paul», la revancha se daba.

Tommy Fury has pulled out of the fight due to a “medical condition” and Tyron Woodley is stepping in for December 18th for the official rematch. pic.twitter.com/t1OFVQQBBt

— Jake Paul (@jakepaul) December 6, 2021