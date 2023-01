Jinete venezolano muere en Hipódromo de Tampa Bay Downs

Tampa, FL.- Un joven jinete venezolano de tan solo 19 años murió trágicamente durante una sesión de ejercicios de prueba con su caballo en el Hipódromo de Tampa Bay Downs, en Florida.

Aparentemente, el joven jinete galopaba con un ejemplar del entrenador Robert Wernerth cuando ocurrió el mortal accidente que le quitó la vida a Daniel Quintero.

Según los medios locales, el jinete venezolano no logró controlar a su caballo que corría en sentido contrario a la pista del hipódromo. Posteriormente el caballo chocó contra otro ejemplar lo que dejó al jinete Quintero como víctima.

Se dice que cuando los paramédicos llegaron ya el jockey venezolano no tenía signos vitales. Daniel Quintero era oriundo de Paraguaná, Edo Falcón al noroeste de Venezuela, y desde hace algunos años vivía en Miami con su familia.

Jockeys and their valets observe a moment of silence in honor of 19-year-old exercise rider Daniel Quintero, who died this morning in a training accident. pic.twitter.com/CqKVUFPQEF

— Tampa Bay Downs (@TampaBayDownsFL) January 21, 2023