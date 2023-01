Latino prospecto internacional #1 firmó con San Diego

San Diego, CA.- Los Padres de San Diego anunciaron la firma con el prospecto internacional Nro. 1, un cátcher venezolano de 16 años de edad, llamado Ethan Salas, considerado como el jugador mejor rankeado en el listado de los mejores 50 prospectos internacionales.

Se especula que el pacto económico entre Los Padres y Salas orbita los $5.6 millones. A esto se suma que Los Padres cuentan con un presupuesto para firmas de $5.825.500, pese a que no se ha confirmado mientras se espera los exámenes médicos.

Ver más: Grandeliga venezolano anuncia su posible retiro de la MLB en 2023

El jugador venezolano Ethan Salas es una sensación en el mundo del béisbol por poseer unas sólidas y únicas habilidades sobre el terreno. Salas desciende de una familia beisbolera, ya que tanto su abuelo, como su papá y tío jugaron a nivel profesional.

Además, Ethan Salas es hermano menor de José Salas, prospecto de los Marlins. En cuanto a las habilidades ofensivas, Salas tiene un gran entendimiento de la zona de strikes, sin embargo, se prevé potencie sus técnicas.

Ethan Salas joined @MLBNetwork this morning to talk about joining the organization #PadresOnDeck pic.twitter.com/RMGVEuHjyU

— San Diego Padres (@Padres) January 16, 2023