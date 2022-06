Inesperado resultado de los Draft 2022 de la NBA

Los Ángeles, CA.- Los Draft 2022 de la NBA dieron un giro inesperado dirigido por los Orlando Magic al elegir en la primera posición a Paolo Banchero (Duke), desestimando todos los pronósticos y análisis de expertos.

Inicialmente, Jabari Smith (Auburn) era el más sonado por expertos y pronósticos para ser el número 1 de los Draft 2022 de la NBA. Por otro lado, el pívot Chet Holmgren (Gonzaga), fue elegido por los Oklahoma City Thunder, en segunda posición.

Del mismo modo, Jabari Smith, que fue seleccionado por los Houston Rockets, en el tercer puesto.

Por su parte, solo con 19 años, Paolo Banchero con raíces italianas y nacido en Seattle, se robó toda la atención en el sorteo, Draft 2022 de la NBA. El mismo tuvo lugar en el Barclays Center de Nueva York.

Paolo Banchero, big, strong, smooth and smart, should instantly make the @OrlandoMagic a more potent offensive team. https://t.co/Xc8LwOMuYZ

— Josh Cohen (@Josh_Cohen_NBA) June 24, 2022