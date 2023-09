G8RSkin: Estudiante desarrolló dispositivo que previene las conmociones cerebrales

Dallas, TX.- El joven Carter Hogg de 20 años de edad originario de Dallas, desarrolló un dispositivo que ayuda a erradicar las conmociones cerebrales deportivas, que consta en una capucha protectora que se ubica debajo del casco y las hombreras de los jugadores de fútbol americano, llamado G8RSkin.

Hasta ahora, el dispositivo G8RSkin ha obtenido resultados positivos en las pruebas. Además, se espera que este dispositivo pueda ayudar a disminuir las lesiones en la cabeza, uno de los mayores problemas de salud en el deporte.

El joven Carter fue motivado cuando su hermano FJ, sufrió una conmoción cerebral que terminó su carrera futbolística. Posteriormente, FJ pasó meses recuperándose por esta lesión, mientras Carter estaba impulsado el origen y las maneras de evitar las conmociones cerebrales.

En este sentido, Carter comentó al respecto, «Fue realmente difícil ver a mi hermano pasar por el largo período de volver a donde estaba antes de la conmoción cerebral». Asimismo añadió, «Ese fue un importante factor de motivación para ver si podía aportar algo nuevo al tema de las conmociones cerebrales».

