¡Fiebre mundialista! Charlotte FC te invita a ver el debut de USA

Charlotte, NC.- Charlotte FC está contagiado de la fiebre mundialista e invita a todos los aficionados a disfrutar de un grandioso evento con la transmisión en vivo del debut de la selección de Estados Unidos en Qatar 2022.

El evento se llevará a cabo el lunes 21 de noviembre cuando, un día después de la inauguración del Mundial, Estados Unidos enfrente a Gales por el grupo B.

La invitación de Charlotte FC es a Romare Bearden Park (300 South Church Street Charlotte, NC 28202) donde habrá pantalla grande, cerveza y camiones de comida locales.

🇺🇸 1 week away 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Come and join the party with us!

🎟 https://t.co/gtOQygBH0u pic.twitter.com/bGPcKWxf7Z

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 14, 2022