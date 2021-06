Euro 2020 a Cuartos de Final

Londres, Inglaterra.- La Euro 2020, de la UEFA, llegó a la fase de Cuartos de Final. Para esta etapa, solo pasaron los líderes de cada grupo: Suiza, España, Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Ucrania e Inglaterra.

Most likely to score in the quarter-finals? ⚽️

🇩🇰 Kasper Dolberg

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling

🇺🇦 Roman Yaremchuk

🇨🇭 Haris Seferović

🇨🇿 Patrik Schick

🇪🇸 Álvaro Morata

🇧🇪 Romelu Lukaku

🇮🇹 Ciro Immobile#EURO2020 pic.twitter.com/2paq10Ue0x

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 30, 2021