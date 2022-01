Estados Unidos de segundo lugar rumbo a Qatar 2022

Columbus, OH.- La U.S. Men’s National Team venció 1 por 0 a la Selección de fútbol de El Salvador en el estadio Lower.com Field de Ohio, este jueves, para consolidarse en el segundo lugar de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En esta jornada de las eliminatorias, el once titular dirigido por Gregg Berhalter, recogieron sus tres puntos de local, por un tanto de Antonee Robinson. De esta forma, la selección de Estados Unidos supera México, por un punto, en la tabla clasificatoria.

Por su parte, Estados Unidos fue dominante durante los primeros 45 minutos, pese a que no abrió su marcador, gracias a la buena defensa de El Salvador. Fue Jesús Ferreira que tuvo las jugadas más claras de Estados Unidos.

Por el contrario, El Salvador no generó muchas ocasiones por falta de creación ofensivo, pero tuvieron sus oportunidades, fue el caso de Alexander Roldán al minuto 28, con un disparo que rozó el poste derecho de Matt Turner.

