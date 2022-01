David Ortiz al Salón de la Fama con sabor agridulce

Santo Domingo, República Dominicana.- Solo un día después de la proclamación al Salón de la Fama de Béisbol de Cooperstown, Nueva York, de David Ortiz, un tribunal dominicano revocó el archivo de una querella por supuesta violencia de género procesada por el Ministerio Público.

De esta manera, la jueza interina del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, dio plazo de 20 días para que la Fiscalía de Santo Domingo presente una acusación contra David Ortiz o «Big Papi».

Asimismo, la querella fue por presunta violencia de género denunciada por su expareja, Fary Almánzar Fernández, quien también es la madre de un hijo del jugador.

Por ahora, esta es la segunda vez que un tribunal revoca el archivo de la querella contra David Ortiz. Inicialmente, lo dispuso la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Big love for Big Papi. David Ortiz is a first-ballot Hall of Famer. pic.twitter.com/wEtLLHalXv — MLB (@MLB) January 25, 2022

Finalmente, David Ortiz se sumó a sus compatriotas Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y Juan Marichal en el Salón de la Fama de Cooperstown. De esta forma, «Big Papi» celebrará la ceremonia en el mes de julio.

El acceso de «Big Papi» necesitó un 77.9% de los sufragios de los escritores del béisbol de Estados Unidos, superando el 75% mínimo requerido, alcanzándolo en su primer año en las papeletas del sufragio. Del mismo modo, «Big Papi» tuvo un promedio de .286 con 541 cuadrangulares y 1.768 remolcadas en 20 años de carrera en las Grandes Ligas.

Video: David Ortiz gets the call from the Hall of Fame! (Big Papi is in!)