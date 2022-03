El receptor Calvin Ridley fue suspendido todo el 2022

Nueva York, NY.- Roger Goodell, comisionado de la NFL anunció la suspensión de Calvin Ridley, receptor de los Atlanta Falcons, hasta la conclusión de la temporada 2022, por estar involucrado en apuestas en los juegos de la NFL 2021.

En un comunicado del comisionado Goodell, se explica, «No hay nada más fundamental para el éxito de la NFL y para la reputación de nuestra liga que defender la integridad del juego. Ridley está suspendido hasta la conclusión de la temporada 2022«.

Tras una investigación de la NFL, Calvin Ridley, estuvo involucrado directamente en apuestas a finales del mes de noviembre de 2021, mientras no estaba con el equipo. Así, se comunicó, «No se encontró evidencia que indicara que se usó información privilegiada que comprometiera el juego de ninguna manera.

Al mismo tiempo, el comunicado, siguió, «tampoco evidencia que sugiriera conocimiento de los entrenadores o compañeros del equipo de su actividad con las apuestas». Justo para estas fechas el receptor, de 27 años estaba anunciando su retiro temporal de la NFL, por razones de salud mental.

