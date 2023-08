¿Dónde y cuándo se jugará la US Open Cup 2023 Final entre el Inter Miami y Houston Dynamo?

Miami, FL.- La US Open Cup 2023 está llegando a su Final con la presencia del Inter Miami CF., de Lionel Messi luego de eliminar al FC Cincinnati, para medirse contra el Houston Dynamo FC, que venció al Real Salt Lake 3 goles por 1.

Inicialmente se comentó que la Final de la US Open Cup, considerado el torneo más antiguo de soccer de los Estados Unidos, sería en el Hard Rock Stadium, posteriormente se confirmó que será en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el próximo 27 de septiembre.

Ver más: Messi acaba polémica sobre césped sintético

El US Open Cup difiere de la Leagues Cup, pues en el caso de un posible empate en el partido final se extenderá un tiempo de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos. Si permanece el empate todo se definirá en penales.

Por el contrario, la Leagues Cup en caso de empate en los primeros 90 minutos se pasa directamente a la ronda de penales. De hecho, el ejemplo más cercano fue la pasada final, el sábado 18 de agosto, donde el Inter Miami superó en penales al Nashville SC.

The @opencup final is locked in. 🔒@InterMiamiCF will host @HoustonDynamo. 🏆 pic.twitter.com/El7vfeccJn

— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2023