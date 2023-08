¿Dónde y cómo ver la Final de la Copa Mundial Femenina 2023?

Wellington, Nueva Zelanda.- La Copa Mundial Femenina 2023 de FIFA llegó a su Final luego de 30 días de soccer y será definida el próximo domingo 20 de agosto en el Accor Stadium, donde se enfrentarán las dos selecciones de España e Inglaterra.

Por una parte, España pasó a esta fase final del Mundial luego de vencer a Suecia 2 goles por 1. El emocionante juego ya marcaba que daba igual quién ganara por el alto nivel futbolístico de ambas selecciones que de hecho serían un gran rival para la otra selección finalista del Mundial Femenina.

Por otro lado, está uno de las favoritas del torneo, Inglaterra. Así pues, «Las Leonas» como también se les conoce, llegaron a la Final tras derrotar al anfitrión Australia, 3-1. Muchos ya coronan a Inglaterra como la ganadora, por haber vencido a Alemania en la Eurocopa 2022 en la Final, al tiempo de que no ha perdido ningún juego en el torneo.

España vs. Inglaterra: La Final del Mundial Femenina 2023: dónde y a qué hora verlo en vivo

España viene dolida luego de que en la misma Eurocopa 2022 fuese eliminada por Inglaterra en Cuartos de Final. En este sentido, el propio sitio web de la FIFA da como ganadora a España con un 36% de probabilidad en los primeros 90′.

El otro 33% de probabilidad de ganar la Copa Mundial es para Inglaterra. Donde también se especula que existe la probabilidad en un 31% de que el juego se defina en Tiempo Extra.

Pero, independientemente de los pronósticos, probabilidades y resultados, es importante decir que estas dos selecciones jugarán una Final del Mundial Femenina por primera vez. Situación que le suma emoción, porque será una batalla campal.

Ahora, se preguntarán ¿cuáles son los horarios para disfrutar de esta esperada Final de la Copa Mundial?.

Aquí una lista de los horarios por países para ver el partido final del torneo

Madrid, España: 12:00 p.m.

Londres, Inglaterra: 11:00 a.m.

Ciudad de México, México: 4:00 a.m.

Bogotá, Colombia: 5:00 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 7:00 a.m.

Miami, Estados Unidos: 6:00 a.m.

Sydney, Australia: 8:00 p.m.

De acuerdo a la confirmación de FIFA el partido será transmitido por

España: La 1, RTVE Play

México: TUDN

Colombia: RCN, Caracol, Televisión, DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Estados Unidos: Fox, Telemundo, Peacock, Universo

