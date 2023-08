Colombia: única selección sudamericana en Cuartos de Final

Wellington, Nueva Zelanda.- La Selección de Colombia de Fútbol femenino continúa en el Mundial Femenino de Fútbol luego de vencer a Jamaica 1 gol por 0, y así entrar a los Cuartos de Final por primera vez en su historia.

Colombia es la única representante sudamericana que permanece en el torneo, que se metió a semifinales con un gol de Catalina Usme en el minuto 51′. Fue el único gol del encuentro pero suficiente para seguir soñando.

La selección femenina de fútbol colombiana se ubica entre las ocho mejores selecciones del Mundial. El próximo encuentro de Cuartos de Final, está programado para el sábado a las 6:30 (Hora de Miami) contra la selección de Inglaterra.

Pese a la victoria de Colombia, los primeros 45 minutos del partido contra Jamaica, todo estuvo muy parejo. No obstante, las colombianas saltaron al segundo tiempo más agresivas disparando a puerta en al menos cuatro ocasiones, pero Jamaica se mantuvo gracias a la guardameta Becky Spencer.

🇨🇴 @FCFSeleccionCol move on to the Quarter-Finals for the first time! 👏 #BeyondGreatness | #FIFAWWC

Las jugadoras de Jamaica, también conocidas como las «Reggae Girlz» se despidieron por primera vez en la fase eliminatoria, en tan solo dos participaciones de Copa Mundial. De hecho, ningún equipo les había encajado goles hasta su juego contra Colombia.

Sound ON 🔊 for this incredible support at the #FIFAWWC!

The @FCFSeleccionCol fans are ready to go in Melbourne / Naarm 🇨🇴pic.twitter.com/ZbQIWElDHL

— FIFA (@FIFAcom) August 8, 2023