Defensa del FC. Barcelona cuelga las botas

Barcelona, España.- El defensa español del FC. Barcelona, Gerard Piqué colgará las botas en lo que será su último partido con el equipo blaugrana en el Camp Nou, así lo anunció este jueves en su cuenta de Twitter, pese a que mantiene un contrato hasta el 2024 con el equipo.

Gerard Piqué, de 35 años, mencionó que no seguirá activo ni una semana más, tras 15 años con el FC. Barcelona. Piqué llegó en el 2008 al Barça de Josep Guardiola procedente del Manchester United.

En este sentido, Piqué explicó, «Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo. He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún equipo. Y así será».

De una manera abrupta, el defensa del Barcelona cierra su estancia en este equipo donde llegó a disputar 615 juegos, marcó 53 goles y se convirtió en el quinto jugador con más partidos jugados en el club.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Del mismo modo, este defensa español levantó 30 títulos, tres Champions y 8 Ligas. En líneas generales, obtuvo 34 títulos en clubes, además levantó la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2008 con su selección española.

Pesé a su trayectoria, los minutos de Piqué han disminuido desde que llegó el entrenador, Xavi Hernández. La participación de este defensa cayó tanto que se convirtió en el quinto central del equipo, donde solo participó en nueve encuentros, de los cuales cinco fueron como titular.

Finalmente, el jugador del Barcelona tomó esta decisión después de la asamblea del Barca donde Joan Laporta y Mateu Alemany criticaron la decisión de los capitanes del equipo de no bajarse el sueldo. Se cree que los errores contra el Inter que costó la eliminación de la Champions también puede ser una de las razones.

