Dos jugadores de Charlotte FC en top de camisetas más vendidas

Charlotte, NC.- Dos jugadores de Charlotte FC, que está en su temporada inaugural, se cuentan entre los que tienen las camisetas más vendidas en la Major League Soccer.

Se trata del defensor Christian Fuchs en la posición dos y el atacante Karol Świderski en la número siete de toda la liga.

Making history ⚡️ @FuchsOfficial and @Swiderski97 in the top ten for MLS jersey sales.https://t.co/Zdcg1I8tOL

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 12, 2022