¿Cómo se prepara México para el amistoso contra USA?

Glendale, AZ.- La selección de fútbol de México se enfrentará al U.S. Men’s National Soccer team (USA), en un amistoso en el State Farm Stadium en Arizona el miércoles 19 de abril luego de un empate y una victoria mexicana en el itinerario de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Motivado a que el partido no se jugará en el marco de una fecha FIFA, el exfutbolista y actual director técnico argentino de México, Diego Martín Cocca tendrá que lidiar con la ausencia de jugadores que no recibieron el permiso de sus clubes para jugar con México.

En este sentido, Diego Cocca para el partido amistoso tendrá que sustituir al guardameta Guillermo Ochoa, quien juega en la Serie A. En esta oportunidad tocó la opción del arquero del Club América, Luis Malagón que sustituirá al también arquero Óscar Jiménez.

“The fans and the atmospheres for a U.S.-Mexico game, it’s just different.” – @thewalkerzim

The @allstate Continental Clásico takes place April 19 in Glendale » https://t.co/h755rczlFj pic.twitter.com/N8faCYkzFD

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) April 17, 2023