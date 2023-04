UEFA eligió a su presidente hasta el 2027

Lisboa, Portugal.- El máximo organismo del fútbol europeo, la Union of European Football Associations (UEFA), eligió de nuevo a su presidente, Aleksander Ceferin, sin ninguna oposición durante el Congreso Ordinario el miércoles 5 de abril.

Aleksander Ceferin originario de Eslovenia ejercerá un nuevo mandato por cuatro años, es decir, hasta el 2027. Se convirtió en el séptimo presidente de la UEFA, cuando en 2016 sustituyó a Michel Platini.

Hay que recordar que Platini fue expulsado de la administración del fútbol en 2015. La expulsión fue causada por violaciones éticas luego de perder su apelación contra su suspensión.

No obstante, el mayor reto para Ceferin se presentó en abril de 2021 cuando algunos de los más importantes clubes de Europa expresaron su iniciativa de armar una Superliga Europea.

Esta Superliga representó una amenaza para la competición continental de clubes de la UEFA, la Liga de Campeones. Por lo que Cerefin solicitó a los fanáticos, federaciones de fútbol y gobiernos que se opusieron a esta «propuesta vergonzosa y egoísta».

Parte de su discurso por la reelección, Cerefin dijo «Nuestro modelo se basa en el mérito deportivo. De donde venimos, el mérito no tiene precio. El mérito no se puede reclamar. No se puede adquirir. tono. No hay lugar para los cárteles en este continente».

El abogado Cerefin de 55 años de edad sentenció, «Necesitamos atacar a los infractores de manera más efectiva cuando un jugador es objeto de insultos racistas, homofóbicos o sexistas durante las competiciones de la UEFA. Estamos aquí para proteger a los jugadores».

