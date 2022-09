chris-paul-recibe-homenaje-en-secundaria-de-winston-salem

Winston-Salem, NC.- La estrella de la NBA Chris Paul volvió a sus raíces en Carolina del Norte y recibió un emotivo homenaje en West Forsyth High School en la ciudad de Winston-Salem.

Las autoridades de la escuela secundaria homenajearon su exalumno y jugador de Phoenix Suns al ponerle su nombre a un gimnasio de baloncesto de la institución educativa.

Chris Paul asistió acompañado de familiares e instó a los asistentes a que nunca olviden de dónde vienen. Él espera que los estudiantes puedan aprovechar las máximo las oportunidades que él tuvo durante su experiencia escolar.

“Era (West Forsyth High School) mi lugar feliz y sigue siendo mi lugar feliz”, dijo Paul en la ceremonia, publicó la escuela en un comunicado en su sitio web.

“Estoy agradecido por lo que me ha brindado el juego de baloncesto, pero mucho de eso tiene que ver con muchas relaciones que se construyeron aquí”, valoró Chris Paul.

West Forsyth High School has just named their court in honor of former student and NBA star Chris Paul. Paul and his family were there for the celebration.#wsfcs @CP3 #WestForsythTitans #WFHSTitanBasketball #basketball pic.twitter.com/XaH1TecnB3

— WS/FC Schools (@wsfcs) September 1, 2022