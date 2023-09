Charlotte FC y Atrium Health se unen para combatir el cáncer infantil

Charlotte, NC.- Atrium Health Levine Children’s y Charlotte FC se unirán este miércoles en el partido ‘Kick Childhood Cancer’ en el Bank of America Stadium.

Este encuentro, en el que Charlotte FC enfrenta a Philadelphia Union, va más allá de la competencia, ya que tiene como objetivo concienciar y recaudar fondos para la investigación y el tratamiento del cáncer pediátrico.

Una destacada figura en este evento será Ellie Bottone, una paciente de tres años que lucha contra la leucemia.

Ellie, conocida por su espíritu brillante y su amor por el arte, tendrá el honor de ser la capitana honoraria y colocar el balón en el juego antes del inicio del partido.

In 2022, Ellie’s family received the devastating news that she had leukemia. But this charismatic three-year-old lets nothing stop her and now she’s standing tall as tonight’s @CharlotteFC honorary captain. pic.twitter.com/MgKrrf7yBy

El compromiso de Atrium Health Levine Children’s con esta noble causa se reflejará en diversas activaciones durante el juego. Los primeros 7.500 fanáticos que asistan al estadio recibirán una bufanda especialmente diseñada inspirada en la pasión de Ellie por el fútbol, las sonrisas y el arcoíris.

Ellie's Mission: Make everyone around her happy 😁@LevineChildrens patient, Ellie Bottone, is the artist behind this year's #KickChildhoodCancer scarf. While this brave leukemia warrior fights her battle, she spends her time finding ways to make those around her smile. pic.twitter.com/rmHPFv3Ldm

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 18, 2023