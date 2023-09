charlotte-fc-recibe-a-philadelphia-union

Charlotte, NC.- Charlotte FC recibe este miércoles a Philadelphia Union en un difícil encuentro en su camino por alcanzar los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

El juego en el Bank of America Stadium comenzará a las 7:30 pm. Será el segundo consecutivo en condición de local.

El fin de semana pasado Charlotte FC tuvo un amargo empate sin goles ante DC United, un rival directo en las aspiraciones de postemporada. El juego significó la tercera igualdad seguida.

