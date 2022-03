Charlotte FC busca segundo triunfo ante FC Cincinnati

Charlotte NC.- Charlotte FC y FC Cincinnati será un duelo de equipos con el ánimo desbordándose. Los de Queen City acaban de lograr su primera victoria en la Major League Soccer y su rival viene de cosechar dos triunfos seguidos.

El partido se jugará el sábado 26 de marzo en el Bank of America Stadium en Charlotte a partir de las 5 pm.

Los locales están entusiasmados. Están en su temporada de estreno y tras tres derrotas en fila, en juegos en los que parecían merecer más, llegó el triunfo (3-1) en el cuarto partido ante New England Revolution.

