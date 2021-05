Hurricanes toma ventaja 2-0 en serie ante Predators

Raleigh, NC.- Carolina Hurricanes blanquearon a Nashville Predators 3-0 para tomar ventaja de 2-0 en la primera ronda de la serie.

El equipo de Carolina del Norte aprovechó la gran actuación del portero novato Alex Nedeljkovic y del goleador Sebastian Aho para ganar el segundo juego en el PNC Arena el miércoles en la noche.

En su segundo inicio de postemporada de la NHL en su carrera, Nedeljkovic se convirtió en el segundo portero en la historia de la franquicia en lograr mantener su portería en cero.

Nedeljkovic hizo 32 salvamentos en 32 tiros en el segundo juego.

“Siempre sueñas con cosas como esta. Cuando eres niño, piensas en jugar en los playoffs y en la Copa Stanley”, dijo Nedeljkovic en unas declaraciones publicadas en la página web de Carolina Hurricanes.

“Solo para jugar hockey de playoffs, especialmente con lo difíciles que han sido las cosas en todo el mundo durante el último año y medio, es un privilegio en este momento hacer lo que tenemos que hacer. Es emocionante”, agregó.

