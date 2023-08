Carlos Alcaraz: la transición del tenis de cara al US Open 2023

Nueva York, NY.- El ganador Carlos Alcaraz del US Open 2022 y que en julio, ganó un segundo título de Grand Slam en Wimbledon, al vencer a Novak Djokovic, lo que está dando para hablar sobre un momento histórico de transición en el tenis mundial.

Hay que recordar que Djokovic tiene una abundante vitrina de 23 importantes trofeos. Además es el único miembro de los Tres Grandes que compite hoy en día con Roger Federer con 20 trofeos, y Rafael Nadal de 22 años.

El titánico partido del fin semana de más de tres horas y media, entre Djokovic y Alcaraz, en el Masters de Cincinnati sobre pista dura, dejó como ganador al serbio de 36 años de edad.

Esta victoria preparó el escenario deportivo para lo que será una esperada jornada que filtró el campeón en Flushing Meadows, que se empezará a jugar desde el lunes y terminará el 10 de septiembre.

No obstante, Carlos Alcaraz es la próxima gran novedad del tenis. En este sentido, Chris Eubanks, un joven de 27 años de Atlanta que llegó a los Cuartos de Final Masculinos de Wimbledon, dijo, «Durante muchos años, el juego ha estado dominado por leyendas del deporte, pero el Padre Tiempo está invicto».

Novak Djokovic has defeated #1 ranked Carlos Alcaraz despite the 16 year age difference. 😭

He gave every last drop of sweat he had and refused to surrender in this all-time classic.

What an inspiration. What an icon. What a fighter.

Novak Djokovic, you are the greatest. pic.twitter.com/wtbmbsjQSj

— Danny 🐊 (@DjokovicFan_) August 21, 2023