Charlotte. NC.- Los Panthers tendrán sus prácticas al aire libre y los fanáticos podrán disfrutar gratuitamente de las actividades en el Back Together el 27 de julio.

«Back Together Saturday» incluye un calendario del campo de entrenamiento, en el que los Panthers tendrán 14 de sus 15 prácticas de campo de entrenamiento abiertas en Charlotte, y la más importante será Back Together.

El evento gratuito, que se llevará a cabo el sábado 27 de julio en el Bank of America Stadium, será a partir de las 9:30 a.m.

